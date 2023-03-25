В "Локомотиве" оценили невызов Дзюбы в сборную России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о мотивации нападающего Артема Дзюбы и его невызове в сборную России на мартовские матчи.

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«Он хочет забивать, помогать команде, доказывать, быть на виду. Сегодняшние наши с ним амбиции совпадают.



Нам не очень корректно обсуждать выбор тренера национальной сборной. Выбор сделан. И сегодня те игроки, которые представлены в национальной команде принимают участие», — передает слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.

Сборная России собралась 19 марта в Москве и сыграет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.