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1 час назад

Голкипер Селихов не сможет сыграть против сборной Ирака

Газета.Ruиещё 6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о том, что голкипер национальной команды и московского "Спартака" Александр Селихов не сможет принять участие в товарищеском матче против Ирака. Вратарь пропустил тренировку команды.

Сборная России лишилась игрока перед игрой с Ираком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Селихова в заявке не будет, потому что приболел. Инфекция", - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Александр Селихов впервые был вызван в сборную России в 2017 году. Дебют голкипера пришелся на игру против сборной Таджикистана в 2022 году. Он провел 45 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В предыдущем матче ворота сборной России защищал Матвей Сафонов. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Ирана со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти. У россиян отличился Антон Миранчук. Помимо Селихова и Сафонова в списке сборной России на мартовский сбор Илья Помазун ("Урал") и Сергей Песьяков ("Ростов").

26 марта команда Валерия Карпина в Санкт-Петербурге встретится со сборной Ирака. Начало матча в 17.00 по московскому времени. Ранее Валерий Карпин ответил, готов ли уйти из сборной России после поражения от Ирака.

Футбол,Матвей Сафонов,Антон Миранчук,Илья Помазун,Сергей Песьяков,Валерий Карпин,Александр Селихов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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