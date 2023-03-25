Сборная России лишилась игрока перед игрой с Ираком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о том, что голкипер национальной команды и московского "Спартака" Александр Селихов не сможет принять участие в товарищеском матче против Ирака. Вратарь пропустил тренировку команды.

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"Селихова в заявке не будет, потому что приболел. Инфекция", - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Александр Селихов впервые был вызван в сборную России в 2017 году. Дебют голкипера пришелся на игру против сборной Таджикистана в 2022 году. Он провел 45 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В предыдущем матче ворота сборной России защищал Матвей Сафонов. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Ирана со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти. У россиян отличился Антон Миранчук. Помимо Селихова и Сафонова в списке сборной России на мартовский сбор Илья Помазун ("Урал") и Сергей Песьяков ("Ростов").