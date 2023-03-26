"Дурак дураком": Уткин о словах Аршавина про матч ЦСКА и 2DROTS

Комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале назвал Аршавина дураком после его слов о товарищеском матче ЦСКА и 2DROTS.

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«Вот мозги вроде есть у Андрей Сергеича, а иной раз посмотришь — дурак дураком.

Как это можно сравнивать со сборами? Где-нибудь в недрах ОАЭ? Матч при двадцати тысячах на родном стадионе, в родном городе, редкий матч, на который может прийти родное фанатье, которое бойкотирует [фан,уйди]?

«Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся», — написал Уткин.

Аршавин ранее признался, что у него не было интереса к этому матчу.

«Победа медиакоманды? Ну и что, клубы РПЛ соперникам из первых вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного», — отметил эксперт.

25 марта 2DROTS в товарищеском матче обыграл ЦСКА на «ВЭБ Арене» со счетом 2:1. Голами отметились Владислав Ослоновский, Станислав Манаев и Федор Чалов. На этот матч в качестве игрока вышла легенда ЦСКА Даниэль Карвальо.