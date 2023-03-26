Булыкин: «Все ждут, что Россия обыграет Ирак и подарит болельщикам радость»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеской встречи сборной России с Ираком, а также высказался о предыдущем матче национальной команды с Ираном, который состоялся 23 марта и завершился вничью — 1:1.
«Сборной России не хватило хорошей игры в защите для победы над Ираном. Но хорошо, что удалось сыграть вничью в гостях с командой, которая играла на чемпионате мира. Теперь все ждут, что Россия обыграет Ирак и подарит болельщикам радость», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч сборной России с Ираком состоится уже завтра, 26 марта. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.