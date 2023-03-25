Сборная Швейцарии забила пять безответных мячей в ворота Беларуси

Сборная Беларуси крайне неудачно стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024. В первом матче в рамках группы "I" команда Георгия Кондратьева разгромно уступила Швейцарии - 0:5.

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По решению УЕФА белорусы принимали швейцарцев на нейтральном стадионе в сербском Нови-Саде. В предыдущих трех очных встречах сборная Беларуси или "белокрылые", как называют ее в народе, не забила Швейцарии ни одного мяча. Не получилось распечатать ворота соперника и теперь. Зато "часовщики" покуражились вдоволь.

Уже в первом тайме хет-трик оформил Ренато Штеффен, причем для этого ему хватило получаса. А во втором тайме голами отметились Гранит Джака и Зеки Амдуни.

Следующий матч белорусы проведут в гостях против Румынии.