Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Сборная Швейцарии забила пять безответных мячей в ворота Беларуси

Российская Газета

Сборная Беларуси крайне неудачно стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024. В первом матче в рамках группы "I" команда Георгия Кондратьева разгромно уступила Швейцарии - 0:5.

Сборная Швейцарии забила пять безответных мячей в ворота Беларуси
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По решению УЕФА белорусы принимали швейцарцев на нейтральном стадионе в сербском Нови-Саде. В предыдущих трех очных встречах сборная Беларуси или "белокрылые", как называют ее в народе, не забила Швейцарии ни одного мяча. Не получилось распечатать ворота соперника и теперь. Зато "часовщики" покуражились вдоволь.

Уже в первом тайме хет-трик оформил Ренато Штеффен, причем для этого ему хватило получаса. А во втором тайме голами отметились Гранит Джака и Зеки Амдуни.

Следующий матч белорусы проведут в гостях против Румынии.

Отметим, что в другом матче группы "I" сборная Израиля на своем поле сыграла вничью с Косово - 1:1.

Футбол,Георгий Кондратьев,Ренато Штеффен,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий