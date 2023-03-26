Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: время Дзюбы прошло

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о перспективах Артема Дзюбы в сборной России, передает "РБ Спорт".
"Его время прошло. Сколько ему будет лет, когда будем играть в следующем отборочном цикле? Давайте тогда и я буду играть. Пригласим Карвальо, сделаем гражданство — пусть он сыграет", - сказал Кузнецов.
Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.
Сборная России собралась 19 марта в Москве. 23 марта россияне вничью сыграли со сборной Ирана 1:1.
Валерий Карпин включил в расширенный список троих нападающих: Александра Соболева из "Спартака", Константина Тюкавина из "Динамо" и Николая Комличенко из "Ростова".
Ранее бывший футболист "Динамо" и молодежной сборной Валерий Васильев высказался о потенциальном приглашении нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в сборную России на мартовские матчи.