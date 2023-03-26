Билялетдинов: надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России

«Надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России — хочется видеть зрелищную игру. Я, как и многие другие, уже очень долго жду этого. Буду доволен, если сборная России победит Ирак со счётом 3:0 — и это как минимум», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.