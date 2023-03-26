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1 час назад

Динияр Билялетдинов: надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России

Чемпионат.com

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды с Ираком.

Билялетдинов: надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России
Фото: МЫСЯКИН АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»МЫСЯКИН АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России — хочется видеть зрелищную игру. Я, как и многие другие, уже очень долго жду этого. Буду доволен, если сборная России победит Ирак со счётом 3:0 — и это как минимум», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Сборные России и Ирака сыграют сегодня, 26 марта. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче с Ираном (1:1).

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