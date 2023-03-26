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1 час назад

Россия — Ирак. Где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча с участием национальной сборной, 26 марта

Матч ТВ

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 26 марта. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале «Матч ТВ» с 17:00 по мск. Начало встречи — в 18:00.

Россия — Ирак. Где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская команда впервые с 2021 года проведет матч на своем поле. В последний раз сборная России играла дома 11 ноября 2021 года, когда также в Петербурге разгромила команду Кипра (6:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022. В прошлом году Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турниров.

В 2022 году команда Валерия Карпина провела три гостевых товарищеских матча — со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). В четверг россияне сыграли вничью со сборной Ирана (1:1) в Тегеране.

Сборная России занимает 37 е место в рейтинге ФИФА, команда Ирака — 68 е. В последнем матче иракская команда выиграла у сборной Омана в финале Кубка наций Арабского залива (3:2).По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является сборная России, коэффициент на победу хозяев — 1,67. Победа сборной Ирака оценивается с коэффициентом 5,80, в случае ничьей размер ставки можно увеличить в четыре раза.

За встречей Россия — Ирак также можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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