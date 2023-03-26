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Тарасова заявила о разочаровании от сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала свое отношение к сборной России по футболу.

Тарасова заявила о разочаровании от сборной России
© РИА Новости

«Не хочу говорить о сборной России по футболу, от нее всегда одно разочарование у болельщиков», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге сборная России проведет товарищеский матч против сборной Ирака. Начало встречи — в 18:00.

Поединок против команды Ирака станет для подопечных Валерия Карпина вторым в 2023 году. В четверг. 23 марта, сборная России провела в Тегеране контрольный матч против сборной Ирана (1:1). Единственный мяч в составе национальной команды на своей счет записал полузащитник Антон Миранчук: на 28-й минуте встречи хавбек реализовал пенальти.

Безвыигрышная серия сборной России составляет три матча. Последний раз россияне одерживали победу в сентябре 2022 года в гостевой встрече с командой Киргизии.

Также национальная команда не забивает с игры уже 271 минуту. В том же матче против киргизов нападающий Даниил Уткин на 89-й минуте забил последний на данный момент мяч сборной России не с пенальти.

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