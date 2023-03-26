Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно вернулся в мадридский «Реал». Об этом сообщается в «твиттере» национальной бельгийской команды.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Из соображений предосторожности Куртуа отпустили в «Реал» из-за напряжения в приводящей мышце. 24 марта Тибо принял участие в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 со сборной Швеции (3:0). Вратарь пропустит товарищеский матч со сборной Германии, который состоится 28 марта.