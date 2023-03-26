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1 час назад

Мостовой поддержал критику Карпина со стороны министра спорта Матыцина

Газета.Ruиещё 12

Экс-футболист "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился мнением о словах министра спорта РФ Олега Матыцина про главного тренера сборной России Валерия Карпина. Слова Мостового передает "Чемпионат".

Мостовой поддержал критику Карпина со стороны министра спорта Матыцина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в недавнем общении с журналистами Валерий Карпин признался, что не держится за место в сборной и клубе. После этого его слова вызвали бурю обсуждений общественности. Так Олег Матыцин считает, что тренеру нужно определиться: со своей страной он или нет.

"Критика Матыцина в адрес Карпина по делу. Карпин за последние два дня ответил на все вопросы: о неважности результата, о том, что за место не держится. Где еще тренеры совмещают посты? Назовите хоть одну страну. Просто совмещение постов дает о себе знать: у тренера накапливается, сдают нервы — начинаешь не контролировать свои слова", — сказал Мостовой.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером "Ростова", возглавил сборную России. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в сборной и в "Ростове", но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на национальной команде, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать должности тренера в национальной команде и в "Ростове".

Ранее Дарья Карпина, супруга Валерия Карпина, прокомментировала слова Матыцина.

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