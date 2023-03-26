Мостовой поддержал критику Карпина со стороны министра спорта Матыцина

"Критика Матыцина в адрес Карпина по делу. Карпин за последние два дня ответил на все вопросы: о неважности результата, о том, что за место не держится. Где еще тренеры совмещают посты? Назовите хоть одну страну. Просто совмещение постов дает о себе знать: у тренера накапливается, сдают нервы — начинаешь не контролировать свои слова", — сказал Мостовой.