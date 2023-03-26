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42 минуты назад

«Велес» сыграл вничью с «Волгой» в Первой лиге

Матч ТВ

Футболисты «Велеса» на своем поле сыграли вничью с ульяновской «Волгой» в рамках 24 го тура МЕЛБЕТ Первой лиги.Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Велес» сыграл вничью с «Волгой» в Первой лиге
Фото: © ФК «Велес»© ФК «Велес»

«Велес» набрал 24 очка и занимает 14 е место в турнирной таблице, «Волга» с 20 баллами идет на предпоследней, 17 й строчке.

В следующем матче москвичи сыграют 2 апреля на выезде с «Рубином», а «Волга» в этот же день примет на своем поле «Волгарь».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и МЕЛБЕТ Первой лиги смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Страховой брокер Велес,
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