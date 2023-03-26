«Велес» сыграл вничью с «Волгой» в Первой лиге

Футболисты «Велеса» на своем поле сыграли вничью с ульяновской «Волгой» в рамках 24 го тура МЕЛБЕТ Первой лиги.Встреча завершилась со счетом 0:0.

Фото: © ФК «Велес» © ФК «Велес»

«Велес» набрал 24 очка и занимает 14 е место в турнирной таблице, «Волга» с 20 баллами идет на предпоследней, 17 й строчке.

В следующем матче москвичи сыграют 2 апреля на выезде с «Рубином», а «Волга» в этот же день примет на своем поле «Волгарь».