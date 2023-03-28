Барриос может не успеть восстановиться к 21-му туру РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос может пропустить ближайший тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
По словам агента футболиста Луиса Фелипе Поссо, южноамериканец продолжает усиленно готовиться к продолжению сезона в РПЛ, однако точной информации по дате полного восстановления своего клиента у него нет.
«Вильмар хочет хорошо восстановиться, но мы пока не знаем, когда именно он вернется на поле. Нужно еще время», — приводит слова Барриоса Sport24.
Напомним, что Барриос получил повреждение плеча в матче 18-го тура чемпионата России против «Химок».
На данный момент «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 48 очков.