Украинская таможня не выпустила футболиста в сборную Молдавии

Защитник сборной Молдавии Владислав Бабогло не смог попасть в расположение национальной команды на матчи квалификации Евро-2024. Футболиста, который выступает за украинскую «Александрию», не выпустила за пределы страны таможня Украины.

«Владислав Бабогло не сможет сыграть в составе сборной Молдавии в отборочных матчах чемпионата Европы-2024 с Фарерскими островами и Чехией. К сожалению, из-за определённых юридических моментов наш игрок не смог выехать с Украины на время проведения встреч», — сказано в заявлении ФК «Александрия» в соцсетях.

Отметим, что это дебютный вызов Бабогло в сборную Молдавии. На молодёжном уровне он выступал за национальную команду Украины, но потом получил гражданство Молдавии и принял решение выступать за сборную этой страны. В ближайших матчах молдавские футболисты сыграют с Чехией, ранее они уже провели игру с Фарерскими островами.