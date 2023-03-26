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42 минуты назад

Украинская таможня не выпустила футболиста в сборную на матч отбора Евро-2024

Чемпионат.comиещё 1

Защитник сборной Молдавии Владислав Бабогло не смог попасть в расположение национальной команды на матчи квалификации Евро-2024. Футболиста, который выступает за украинскую «Александрию», не выпустила за пределы страны таможня Украины.

Украинская таможня не выпустила футболиста в сборную Молдавии
Фото: ФК «Александрия»ФК «Александрия»

«Владислав Бабогло не сможет сыграть в составе сборной Молдавии в отборочных матчах чемпионата Европы-2024 с Фарерскими островами и Чехией. К сожалению, из-за определённых юридических моментов наш игрок не смог выехать с Украины на время проведения встреч», — сказано в заявлении ФК «Александрия» в соцсетях.

Отметим, что это дебютный вызов Бабогло в сборную Молдавии. На молодёжном уровне он выступал за национальную команду Украины, но потом получил гражданство Молдавии и принял решение выступать за сборную этой страны. В ближайших матчах молдавские футболисты сыграют с Чехией, ранее они уже провели игру с Фарерскими островами.

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