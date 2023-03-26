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21 минуту назад

18-летний футболист установил рекорд сборной России

Lenta.ruиещё 10

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев установил рекорд сборной России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18-летний футболист установил рекорд сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Футболист стал самым молодым автором гола в истории национальной команды. Он забил мяч в товарищеском матче со сборной Ирака в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Предыдущим обладателем рекорда был Дмитрий Сычев. Он забил гол за сборную в возрасте 18 лет 6 месяцев и 23 дней в товарищеской встрече против сборной Югославии 19 мая 2002 года.

В ноябре Пиняев побил рекорд Игоря Акинфеева и стал самым молодым дебютантом национальной команды. Он вышел на поле в товарищеском матче против команды Таджикистана (0:0) в возрасте 18 лет и 15 дней.

Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». В 2017 году он стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». С лета 2021 года он выступал за самарские «Крылья Советов», а в январе 2023-го перешел в «Локомотив».

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