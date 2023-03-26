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54 минуты назад

Президент РФС прокомментировал победу сборной России над Ираком

Чемпионат.comиещё 3

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с национальной командой Ирака (2:0).

Президент РФС прокомментировал победу сборной России над Ираком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Отлично, что мы сыграли этот домашний матч. Первая игра в России с ноября 2021 года. Если говорить о качестве футбола, то первый тайм получился не очень убедительным. Да, были какие-то подходы, но голевые моменты мы создавали в основном у своих ворот. Во втором тайме получился более качественный футбол. Исключили свои ошибки, создали моменты у ворот соперника. Может, могли забить больше мячей», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.

Футбол,Дмитрий Зимин,Александр Дюков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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