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1 час назад

Дюков заявил, что сборная России по футболу в будущем сыграет с командой Китая

ТАСС

Сборная России по футболу в ближайшее время проведет товарищеский матч против национальной команды Китая. Об этом в воскресенье журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Глава РФС: сборная России по футболу сыграет с командой Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы обсуждали, в том числе и с Китаем, возможность проведения товарищеских матчей. Как вы знаете, Китай пока не проводит матчи, поэтому мы такую возможность имеем. Поэтому в ближайшее время, не знаю, в этом году или в следующем, обязательно такой матч сыграем", - сказал Дюков.

Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче

Сборные России и Китая ранее не проводили очных матчей.

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