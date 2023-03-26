Глава РФС: сборная России по футболу сыграет с командой Китая

Сборная России по футболу в ближайшее время проведет товарищеский матч против национальной команды Китая. Об этом в воскресенье журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
"Мы обсуждали, в том числе и с Китаем, возможность проведения товарищеских матчей. Как вы знаете, Китай пока не проводит матчи, поэтому мы такую возможность имеем. Поэтому в ближайшее время, не знаю, в этом году или в следующем, обязательно такой матч сыграем", - сказал Дюков.
Сборные России и Китая ранее не проводили очных матчей.