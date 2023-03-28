Глава РФС Дюков назвал главную задачей сборной России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах национальной сборной.
По его словам, сборная России должна принять участие в отборочном турнире к мировому первенству 2026 года.
«Главная задача — принять участие в отборе к чемпионату мира по футболу 2026 года. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, что после исполкома и конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».
Напомним, что после отстранения России от международных соревнований национальная сборная пропускает отбор к чемпионату Европы 2024 года.
Также российские клубы не выступают в еврокубках в сезоне-2022/23.