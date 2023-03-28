Глава РФС Дюков назвал главную задачей сборной России

«Главная задача — принять участие в отборе к чемпионату мира по футболу 2026 года. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, что после исполкома и конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».