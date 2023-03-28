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27 минут назад

Глава РФС Дюков заявил, что главной задачей сборной России является участие в отборе ЧМ-2026

Газета.Ruиещё 2

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах национальной сборной.

Глава РФС Дюков назвал главную задачей сборной России
Фото: Газета.ру Газета.ру

По его словам, сборная России должна принять участие в отборочном турнире к мировому первенству 2026 года.

«Главная задача — принять участие в отборе к чемпионату мира по футболу 2026 года. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, что после исполкома и конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, что после отстранения России от международных соревнований национальная сборная пропускает отбор к чемпионату Европы 2024 года.

Также российские клубы не выступают в еврокубках в сезоне-2022/23.

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