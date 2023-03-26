Сборная Италии одержала первую победу в отборе на Евро-2024

Сборная Италии победила в гостях Мальту со счетом 2:0 во втором туре отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года.
За команду Роберто Манчини забивали Матео Ретеги (15-я минута) и Маттео Пессина (27), отметим, что полузащитник Сандро Тонали стал автором двух голевых передач.
Напомним, что в первом туре сборная Италии проиграла дома Англии (1:2), а Мальта уступила в гостях Северной Македонии (1:2).
Мальта 16 июня примет англичан, «Скуадра Адзурра» продолжит отбор только в сентябре, когда в пятом туре сыграет в гостях против Северной Македонии.