Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга

Сборная Португалии со счетом 6:0 разгромила команду Люксембурга в выездном матче второго тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в воскресенье.

Дважды в составе португальцев отличился Криштиану Роналду (9-я, 31-я минуты), по голу на свой счет записали Жоау Феликс (15), Бернарду Силва (18), Отавио (77) и Рафаэл Леау (89). На 85-й минуте Леау не реализовал пенальти.

Роналду оформил дубль во втором матче за национальную команду подряд. В первом туре отбора к чемпионату Европы нападающий забил дважды в домашней игре против команды Лихтенштейна (4:0). Роналду является рекордсменом по количеству забитых мячей в составе сборных, теперь на его счету 122 гола за национальную команду.