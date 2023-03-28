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1 час назад

Конте прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера "Тоттенхэма"

Газета.Ruиещё 4

Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера лондонского "Тоттенхэма". О расторжении контракта стало известно 27 марта. Специалист тренировал лондонский клуб с 2021 года.

Конте прокомментировал свое увольнение с поста тренера "Тоттенхэма"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я хотел бы поблагодарить всех в "Тоттенхэме", кто ценил и разделял мою страсть и мой интенсивный образ жизни в футболе в качестве тренера. Особая благодарность для фанатов, которые всегда выражали мне поддержку и признательность", - написал Конте в социальных сетах.

19 марта стало известно, что Конте в резкой форме раскритиковал свою команду после ничейного результата с "Саутгемптоном" в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). В текущем сезоне "Тоттенхэм" после 28 туров с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы отстают от идущего третьим "Манчестер Юнайтед" на один балл, однако у "красных дьяволов" в запасе еще два матча. Из Лиги чемпиона "Тоттенхэм" вылетел на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч "Милану".

Ранее сообщалось, что президент клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм Хотспур" Дэниэл Леви прокомментировал отставку итальянца Антонио Конте с поста главного тренера команды.

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