Конте прокомментировал свое увольнение с поста тренера "Тоттенхэма"

"Я хотел бы поблагодарить всех в "Тоттенхэме", кто ценил и разделял мою страсть и мой интенсивный образ жизни в футболе в качестве тренера. Особая благодарность для фанатов, которые всегда выражали мне поддержку и признательность", - написал Конте в социальных сетах.

19 марта стало известно, что Конте в резкой форме раскритиковал свою команду после ничейного результата с "Саутгемптоном" в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). В текущем сезоне "Тоттенхэм" после 28 туров с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы отстают от идущего третьим "Манчестер Юнайтед" на один балл, однако у "красных дьяволов" в запасе еще два матча. Из Лиги чемпиона "Тоттенхэм" вылетел на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч "Милану".