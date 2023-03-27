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Селюк заявил о блате в сборной России

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Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал тренерский штаб сборной России за вызов игроков по блату.

Селюк заявил о блате в сборной России
© selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Я думаю, что самым большим результатом игры стал гол Сергея. Россия приобрела хорошего, качественного игрока, которому 18 лет. Не хочу говорить про Песьякова и Осипенко, которые были вызваны по блату. Лантратов отстоял бы получше и без этих казусов. Привет Кафанову! Который там сидит даже во время матча напевает песню: "Валера, Валера", — передает слова Селюка Vprognoze.

Максим Осипенко и Сергей Песьяков выступают за "Ростов", в котором также работают Валерий Карпин и Виталий Кафанов.

В первом тайме матча против Ирака вратарь Сергей Песьяков допустил несколько ошибок, которые чуть не привели к взятию ворот.

Сборная России 26 марта обыграла Ирак в Санкт-Петербурге со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев. На последней добавленной минуте матча был удален полузащитник Далер Кузяев.

В матче сборной России с Ираном ворота защищал Матвей Сафонов. Он пропустил гол с пенальти.

Ранее Валерий Карпин раскрыл, что сказал команде в перерыве матча с Ираком.

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