Селюк заявил о блате в сборной России

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал тренерский штаб сборной России за вызов игроков по блату.
"Я думаю, что самым большим результатом игры стал гол Сергея. Россия приобрела хорошего, качественного игрока, которому 18 лет. Не хочу говорить про Песьякова и Осипенко, которые были вызваны по блату. Лантратов отстоял бы получше и без этих казусов. Привет Кафанову! Который там сидит даже во время матча напевает песню: "Валера, Валера", — передает слова Селюка Vprognoze.
Максим Осипенко и Сергей Песьяков выступают за "Ростов", в котором также работают Валерий Карпин и Виталий Кафанов.
В первом тайме матча против Ирака вратарь Сергей Песьяков допустил несколько ошибок, которые чуть не привели к взятию ворот.
Сборная России 26 марта обыграла Ирак в Санкт-Петербурге со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев. На последней добавленной минуте матча был удален полузащитник Далер Кузяев.
В матче сборной России с Ираном ворота защищал Матвей Сафонов. Он пропустил гол с пенальти.
Ранее Валерий Карпин раскрыл, что сказал команде в перерыве матча с Ираком.