Селюк заявил о блате в сборной России

"Я думаю, что самым большим результатом игры стал гол Сергея. Россия приобрела хорошего, качественного игрока, которому 18 лет. Не хочу говорить про Песьякова и Осипенко, которые были вызваны по блату. Лантратов отстоял бы получше и без этих казусов. Привет Кафанову! Который там сидит даже во время матча напевает песню: "Валера, Валера", — передает слова Селюка Vprognoze.