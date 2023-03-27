Илья Стефанович поделился эмоциями после дебюта за «Торпедо»

«Где-то к середине первого тайма начал понимать нюансы РПЛ — они действительно есть. А вот что сразу было новым, так это эмоции. Такой классный стадион, достаточно большое по моим меркам число болельщиков, замечательная атмосфера!



В моей футбольной жизни пока ничего не может сравниться с выходом на поле в Краснодаре. Особенно здорово, что многие близкие наблюдали за мною с трибуны и разделили эмоции», – приводит слова Стефановича Sport24.