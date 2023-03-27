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1 час назад

«Нормальному человеку и так понятно». Карпин — о своём отношении к работе в сборной России

Чемпионат.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что для него значит эта работа.

«Нормальному человеку и так понятно». Карпин о своем отношении к работе в сборной России
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Ничего нового не скажу. Это честь, ответственность. Красивые слова, могу их найти, говорить я умею. Сейчас я могу найти другие слова, но если у меня спросят: «Валерий Георгиевич, если вас уволят, вы умрёте?» Нет. Да, это сборная России, мне это нравится, это важно, да, но если меня завтра кто-то уволит из «Ростова», сборной России или ещё из какого-то места, стоит понимать, что это работа. Да, которой мы наслаждаемся, мы её любим, полностью отдаёмся. Это всё есть, но говорить об этом просто смешно. Это и так понятно нормальному человеку», — сказал Карпин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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