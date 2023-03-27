Канчельскис анонсировал скорое подписание контракта с иностранным клубом

Экс-хавбек «МЮ» близок к возвращению к тренерской карьере.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в скором времени возобновит тренерскую карьеру.
«Во время мартовского перерыва на матчи сборных я летал на переговоры с одним из потенциальных работодателей. Команда из Европы или Азии я пока вам сказать не могу, однако скоро мы вместе дойдём до конечной точки и, дай Бог, заключим контракт.
Двигаемся шаг за шагом и только вперёд. Ясность наступит уже совсем скоро, и все узнают название команды. А сейчас пока подождём», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Андрей Канчельскис с 1991 по 1995 год выступал за «Манчестер Юнайтед». Позже он успел поиграть в составах «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона», «Фиорентины», а также «Рейнджерс».