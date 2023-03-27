Канчельскис анонсировал скорое подписание контракта с иностранным клубом

«Во время мартовского перерыва на матчи сборных я летал на переговоры с одним из потенциальных работодателей. Команда из Европы или Азии я пока вам сказать не могу, однако скоро мы вместе дойдём до конечной точки и, дай Бог, заключим контракт.



Двигаемся шаг за шагом и только вперёд. Ясность наступит уже совсем скоро, и все узнают название команды. А сейчас пока подождём», — приводит слова Канчельскиса Sport24.