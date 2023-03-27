Во время матча испанской Медиалиги, которой проходил на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу», болельщики, которые были на игре, посвятили оскорбительную кричалку французскому клубу «ПСЖ».

Фанаты нараспев скандировали: «ПСЖ» — дерьмо! «ПСЖ» — дерьмо!» Чем именно вызвана подобная акция испанских болельщиков — неизвестно. «Барселона» не встречалась с парижанами в текущем сезоне, вылетев из розыгрыша Лиги чемпионов по итогам группового этапа. «ПСЖ» дошёл до 1/8 финала турнира, уступив мюнхенской «Баварии» в обоих матчах противостояния.

Отметим, что «Бавария» в текущем сезоне дважды обыграла и «Барселону».