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Видео: на стадионе «Барселоны» фанаты посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку

Во время матча испанской Медиалиги, которой проходил на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу», болельщики, которые были на игре, посвятили оскорбительную кричалку французскому клубу «ПСЖ».

Фанаты нараспев скандировали: «ПСЖ» — дерьмо! «ПСЖ» — дерьмо!» Чем именно вызвана подобная акция испанских болельщиков — неизвестно. «Барселона» не встречалась с парижанами в текущем сезоне, вылетев из розыгрыша Лиги чемпионов по итогам группового этапа. «ПСЖ» дошёл до 1/8 финала турнира, уступив мюнхенской «Баварии» в обоих матчах противостояния.

Отметим, что «Бавария» в текущем сезоне дважды обыграла и «Барселону».

По слухам, в ближайшее трансферное окно в «Барселону» может вернуться аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за «ПСЖ».

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