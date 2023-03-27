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1 час назад

Погребняк: сейчас из РПЛ в Европу ноль шансов уехать

Чемпионат.comиещё 2

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил перспективы российских футболистов перейти в один из европейских клубов. По мнению экс-форварда, сейчас такой переход невозможен. Также Погребняк вспомнил, как игроки его поколения переходили в европейские клубы после фурора на Евро-2008.

Погребняк: сейчас из РПЛ в Европу ноль шансов уехать
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Мое поколение уезжало в европейские клубы, когда мы производили фурор на Евро-2008. А сейчас как наши игроки смогут уехать? Где мы играем? Из РПЛ в Европу ноль шансов уехать. Поэтому никто и не уедет туда», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Напомним, Павел Погребняк в России выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Динамо» Москва, «Тосно» и «Урал». За границей он успел поиграть в составах «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».

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