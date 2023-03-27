Погребняк: сейчас из РПЛ в Европу ноль шансов уехать

«Мое поколение уезжало в европейские клубы, когда мы производили фурор на Евро-2008. А сейчас как наши игроки смогут уехать? Где мы играем? Из РПЛ в Европу ноль шансов уехать. Поэтому никто и не уедет туда», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».