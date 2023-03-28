Оливье Жиру побил рекорд Лилиана Тюрама в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру принял участие в матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии с Ирландией (1:0). Форварду на момент игры было 36 лет и 178 дней. Благодаря этому Жиру стал самым возрастным полевым игроком с 2000 года, игравшим за Францию в официальном матче. Об этом сообщает Footmercato.

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Жиру обошёл легендарного защитника Лилиана Тюрама, который сыграл за Францию в возрасте 36 лет и 164 дней.