«Давайте не будем называть его «русским Месси». Билялетдинов — о Пиняеве

«Многое зависит от [самого] Пиняева. Давайте не будем называть его «русским Месси», как назвали Давыдова, а потом всё закончилось. Пусть парень профессионально работает и развивается, тогда и результат будет. Сергею выдан определённый аванс, который он потихоньку оправдывает. Дальше будет видно. Главное, чтобы голову не сорвало.



Говорить об отъезде Захаряна или Пиняева за границу пока рано. Да и история с Захаряном кажется больше околофутбольной, нежели конкретной. Рановато», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.