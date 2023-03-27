Терюшков упрекнул Карпина за наличие не только российского гражданства

"Вызов в сборную — всегда большая ответственность для футболиста, мотивация должна быть запредельная. Выдавливать из себя слова и лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя третья или четвертая в списке гражданств. Станет Россия первой и единственной для главного тренера — тогда для сборной команды России по футболу придут золотые времена", - передает слова Терюшкова "Рейтинг букмекеров".