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1 час назад

Терюшков упрекнул Карпина за наличие не только российского гражданства

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Роман Терюшков высказался о мотивации российских футболистов и тренера Валерия Карпина во время отсутствия международных турниров.

Терюшков упрекнул Карпина за наличие не только российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вызов в сборную — всегда большая ответственность для футболиста, мотивация должна быть запредельная. Выдавливать из себя слова и лозунги ни к чему, если страна, где работаешь, у тебя третья или четвертая в списке гражданств. Станет Россия первой и единственной для главного тренера — тогда для сборной команды России по футболу придут золотые времена", - передает слова Терюшкова "Рейтинг букмекеров".

Напомним, что в недавнем общении с журналистами Валерий Карпин признался, что не держится за место в сборной и клубе. После этого его слова вызвали бурю обсуждений общественности. Так, Олег Матыцин заявил, что тренеру нужно определиться: со своей страной он или нет.

23 марта сборная России вничью со счетом 1:1 сыграла с Ираном. Оба гола были забиты с пенальти. У россиян отличился Антон Миранчук.

26 марта россияне в Санкт-Петербурге обыграли сборную Ирана со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев. На последней добавленной минуте матча был удален полузащитник Далер Кузяев.

Ранее спортивный психолог оценил слова Валерия Карпина про уход из сборной России.

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