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43 минуты назад

Все клубы МЛС готовы платить зарплату Месси после его перехода в лигу

Газета.Ru

Клубы МЛС готовы взять на себя часть обязательств по зарплате Лионеля Месси в том случае, если он перейдет в одну из команд лиги. Об этом сообщает Sport.es.

Все клубы МЛС готовы платить зарплату Месси после его перехода в лигу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Руководители клубов североамериканской лиги считают, что совместные усилия позволят уговорить Месси перейти в одну из команд МЛС. Так они связывают, что переезд аргентинца в США поможет клубам увеличить доходы от продажи телевизионных прав и повысить интерес к турниру.

Сообщается, что выбор клуба из МЛС будет представлен самому футболисту.

Главным претендентом на новоиспеченного чемпиона мира назывался "Интер Майами". Американцы готовы приложить максимум усилий ради подписания Месси. США – одна из стран-хозяек ЧМ-2026, и переход Лео сыграл бы большую роль в продвижении турнира.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.

Ранее стало известно, в каком случае "Барселона" сделает предложение по Месси.

Футбол,Лионель Месси,
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