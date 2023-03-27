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26 минут назад

«МЮ» отклонил предложения об аренде Гринвуда, клуб продолжает расследование

Чемпионат.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не смог покинуть команду в зимнее трансферное окно. Молодым футболистом интересовались турецкие клубы, желавшие оформить аренду, но манкунианцы отклонили все предложения. Клуб продолжает внутреннее расследование. Об этом сообщает The Athletic.

«МЮ» отклонил предложения об аренде Гринвуда, клуб продолжает расследование
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В 2022 году 21-летнего Гринвуда его девушка обвинила в изнасиловании и избиении. Позднее стало известно, что у неё будет ребёнок от молодого футболиста. В 2023 году с Гринвуда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации. До его окончания Гринвуд продолжает оставаться «в изоляции», но клуб выплачивает ему зарплату.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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