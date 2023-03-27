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1 час назад

Дмитрий Сычёв объяснил, почему сборной России нужны товарищеские матчи

Чемпионат.com

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв считает, что национальной команде необходимо проводить товарищеские встречи в эпоху отстранения от международных матчей.

Дмитрий Сычёв объяснил, почему сборной России нужны товарищеские матчи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сборной России обязательно нужны любые соперники. Мы должны проверять свои способности, чтобы молодые игроки принимали все требования и получали игровую практику. Молодые игроки должны становиться опытнее, привыкать к атмосфере и давлению, которое на них возлагается в будущем. Мы видим, что для нас Ирак — очень непростой соперник», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная России отстранена от международных соревнований решением УЕФА и ФИФА от марта 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи.

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