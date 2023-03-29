Сборная Испании уступила Шотландии в матче второго тура отборочного этапа ЧЕ-2024

Сборная Испании по футболу встречалась с командой Шотландии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы - 2024. Игра прошла в Глазго и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей (7-я, 51-я минуты). Испания проиграла в отборе чемпионата Европы впервые с октября 2014 года. Тогда испанские футболисты уступили команде Словакии (1:2) в квалификации Евро-2016.

Благодаря этой победе шотландцы набрали шесть очков и вышли на первое место в турнирной таблице группы A. Испания с тремя баллами располагается на второй позиции. В следующем туре испанцы на выезде сыграют со сборной Грузии (8 сентября), а команда Шотландии в гостях померится силами с Норвегией (17 июня). Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Ранее сообщалось, что международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать сборные России и Белоруссии к участию в соревнованиях в командных видах спорта.