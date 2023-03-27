«Волга» планирует подать в суд на болельщика, бросившего банан в матче с «Зенитом»

Инцидент произошел 25 февраля во время четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча в Ульяновске завершилась победой гостей со счетом 3:0. По трансляции «Матч ТВ» было видно, что кто то бросил банан в сторону бровки, когда поле покидал бразилец Вендел. 10 марта УМВД России по Ульяновской области сообщило, что болельщик задержан, на молодого человека 2004 года рождения составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Он признал вину и заявил, что сожалеет о поступке.