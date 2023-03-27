«Волга» планирует подать в суд на болельщика, бросившего банан в матче с «Зенитом»

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволкин заявил, что клуб планирует подать в суд на болельщика, бросившего банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела.
Инцидент произошел 25 февраля во время четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча в Ульяновске завершилась победой гостей со счетом 3:0. По трансляции «Матч ТВ» было видно, что кто то бросил банан в сторону бровки, когда поле покидал бразилец Вендел. 10 марта УМВД России по Ульяновской области сообщило, что болельщик задержан, на молодого человека 2004 года рождения составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Он признал вину и заявил, что сожалеет о поступке.
— Сначала будет у болельщика суд, потом в РФС будет окончательное решение. После этого мы, скорее всего, будем подавать в суд, — заявил Наволкин «Матч ТВ».
Контрольно дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного домашнего матча Кубка России без зрителей условно. Клуб 16 марта подал апелляцию на это решение.
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