Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Ассоциация европейских клубов продлила сотрудничество с ФИФА до конца 2030 года

Чемпионат.com

Международная федерация футбола (ФИФА) и Ассоциация европейских клубов (АЕК) заключили новое соглашение, действие которого распространяется до 31 декабря 2030 года. В Будапеште главы обеих организаций Джанни Инфантино и Нассер Аль-Хелаифи (также президент «ПСЖ») подписали меморандум по случаю 29-й генеральной ассамблеи АЕК, в которой принимает участие ФИФА. Об этом сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Ассоциация европейских клубов продлила сотрудничество с ФИФА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно меморандуму европейские клубы, обязуясь уважать международный календарь ФИФА, гарантировали участие в клубном чемпионате мира, который с 2025 года пройдёт в новом формате. 12 из 32 участников будут представлять европейский континент. В свою очередь, ФИФА увеличивает размер поощрения клубам Европы, делегирующим команды на чемпионат мира, с € 209 млн до € 355 млн.

«Это знаменательный день для будущего футбола и его долгосрочной стабильности. Мы очень рады укрепить наше соглашение о сотрудничестве с АЕК», – сказал президент ФИФА Инфантино.

Футбол,Джанни Инфантино,ФИФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий