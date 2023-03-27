Стало известно о покупке Мамаевым дома на Бали для своей семьи

Жена российского футболиста Павла Мамаева Надежда сообщила о том, что тот приобрел ей виллу на Бали в качестве подарка за рождение сына. Новостью об этом она поделилась с подписчиками в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известный футболист приобрел объект еще в конце 2022 года, однако известно об этом стало только сейчас.

«Мой любимый Мужчина сделал мне невероятный подарок (на рождение нашего Сына) — эту огромную, красивую, стильную 860-метровую виллу в самом крутом районе Бали. Благодарю Всевышнего за такого мужа, который делает для меня (нас) все самое хорошее и не перестает меня удивлять», — призналась Надежда подписчикам.

По словам жены футболиста, в данный момент будущий дом для их семьи находится на стадии строительства, однако они очень ждут момента, когда смогут проводить там много времени и приглашать гостей. На видео, опубликованном Надеждой, можно увидеть проект здания белого цвета с бассейном. Кроме нескольких спален, в вилле будут обустроены гостиная, гардеробная и кабинет. В интерьере будут преобладать белый, коричневый и золотистый цвета. Кроме того, в нем будут присутствовать мраморные акценты. Стоимость объекта при этом Надежда озвучивать не стала.