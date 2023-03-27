Сычев: Карпин доказал свою преданность сборной России

«Не очень хочется накалять эту историю. Эмоциональный фон вокруг этого создан довольно неблагоприятный. Валерий Георгиевич давно доказал свою преданность футболу и сборной.



Я хочу списать его резкие слова на эмоциональность и все. Конечно же, он хочет работать со сборной и добиваться максимального прогресса. Как команды, так и каждого игрока, который находится под его руководством», — приводит слова Сычева «Спорт-Экспресс».