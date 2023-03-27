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1 час назад

Экс-форвард "Локомотива" Сычев заявил, что Карпин доказал свою преданность сборной России

Газета.Ru

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Сычев: Карпин доказал свою преданность сборной России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, 52-летний специалист выкладывается полностью в работе с футболистами национальной команды.

«Не очень хочется накалять эту историю. Эмоциональный фон вокруг этого создан довольно неблагоприятный. Валерий Георгиевич давно доказал свою преданность футболу и сборной.

Я хочу списать его резкие слова на эмоциональность и все. Конечно же, он хочет работать со сборной и добиваться максимального прогресса. Как команды, так и каждого игрока, который находится под его руководством», — приводит слова Сычева «Спорт-Экспресс».

«Ты с нами, Россией, или сам по себе». Матыцин — о словах Карпина

Напомним, что в новом году сборная России провела два матча. 23 марта в Тегеране россияне увезли ничью в игре с Ираном, а 26 марта дома обыграли Ирак (2:0).

Футбол,Дмитрий Сычев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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