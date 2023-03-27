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50 минут назад

Трансферная стоимость Месси рекордно понизилась

Lenta.ru

Трансферная стоимость Месси рекордно понизилась
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трансферная стоимость аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси составила 45 миллионов евро. Обновленные данные доступны на сайте Transfermarkt.

35-летний футболист стоит рекордно низко — менее 50 миллионов евро впервые с 2007 года. В ноябре 2022 года Transfermarkt оценивал Месси в 50 миллионов евро, а его максимальная стоимость составила 180 миллионов евро в 2018 году.

13 марта L’Équipe сообщил, что в ПСЖ засомневались в продолжении сотрудничества с Месси после второго подряд вылета команды со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Отмечалось, что переговоры с форвардом не продвигаются. Позднее Footmercato рассказало о намерении Месси вернуться в «Барселону».

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне футболист забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач в 32 матчах за парижан.

Футбол,Лионель Месси,
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