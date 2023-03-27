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15 минут назад

Стало известно о проблемах в получении Fan-ID болельщиками с инвалидностью

Елена Прошина

Сложности с получением карт болельщиков среди людей с инвалидностью, пенсионеров и детей связаны с обязательным подтверждением личности в МФЦ тех городов, где проходят матчи Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

Стало известно о проблемах в получении Fan-ID болельщиками с инвалидностью
Фото: ТАССТАСС

В АСИ напомнили, что сейчас при получении Fan-ID необходимо заполнить специальную формулу на госуслугах, а после ее одобрения подтвердить свою личность в МФЦ.

«При этом такую услугу оказывают далеко не во всех городах, а только в тех, где проводятся матчи премьер-лиги. Для людей с инвалидностью это процесс достаточно трудоемкий, как и для пожилых людей, которые не всегда могут справиться с заполнением электронных форм и с последующим использованием электронного билет», — рассказали в агентстве.

Также со сложностями при получении Fan-ID сталкиваются родители детей. На данный момент является обязательным оформление карт болельщиков на каждого ребенка. В связи с этим в АСИ намерены подготовить и направить в правительство России свои предложения по упрощению процедуры оформления Fan-ID для болельщиков с инвалидностью, пожилых людей и детей.

Футбол,Агентство стратегических инициатив,Правительство РФ,
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