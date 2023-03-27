Стало известно о проблемах в получении Fan-ID болельщиками с инвалидностью

«При этом такую услугу оказывают далеко не во всех городах, а только в тех, где проводятся матчи премьер-лиги. Для людей с инвалидностью это процесс достаточно трудоемкий, как и для пожилых людей, которые не всегда могут справиться с заполнением электронных форм и с последующим использованием электронного билет», — рассказали в агентстве.