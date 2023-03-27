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Дубль Влаховича обеспечил Сербии победу над Черногорией

Встреча 2-го тура группы G между Черногорией и Сербией закончилась победой гостей (0:2). Игра 2-го тура отборочного цикла на Евро-2024 проходил на стадионе "Градски" в Подгорице. Обслуживал матч главный арбитр Клеман Тюрпен из Франции. Вышедший на замену сразу после перерыва нападающий Сербии и "Ювентуса" Душан Влахович обеспечил гостям победу на выезде. Благодаря этому успеху беспроигрышная серия команды Сербии в основное время в рамках квалификации к ЧЕ дошла до 8 встреч (5 побед, 3 ничьи).

Дубль Влаховича обеспечил Сербии победу над Черногорией
© globallookpress.com

Отметим, что на своем поле Черногория в отборочных матчах к чемпионатам Европы не выигрывала с сентября 2015 года, проведя с тех пор 5 встреч, в которых удалось добиться лишь двух ничьих.

Следующий поединок Сербии предстоит на выезде против сборной Болгарии. Черногория примет Венгрию.

Чемпионат Европы-2024

2 тур

Гол: Влахович, 78, 90+6.

Черногория: Миятович, Вешович, Томашевич (Шипчич, 41), Савич, Вуячич, Марушич, Шчекич (Лончар, 76), Савичевич (Йовович, 71), Хакшабанович (Цамай, 77), Йоветич (Осмайич, 71), Крстович.

Сербия: Милинкович-Савич, Миленкович, Павлович, Гудель, Младенович, Джуричич (Влахович, 46), Груйич (Лукич, 81), Милинкович-Савич, Илич (Живкович, 46), Тадич, Митрович (Рачич, 85).

Предупреждения: Крстович, 26, Живкович, 59, Младенович, 87.

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