Дубль Влаховича обеспечил Сербии победу над Черногорией

Встреча 2-го тура группы G между Черногорией и Сербией закончилась победой гостей (0:2). Игра 2-го тура отборочного цикла на Евро-2024 проходил на стадионе "Градски" в Подгорице. Обслуживал матч главный арбитр Клеман Тюрпен из Франции. Вышедший на замену сразу после перерыва нападающий Сербии и "Ювентуса" Душан Влахович обеспечил гостям победу на выезде. Благодаря этому успеху беспроигрышная серия команды Сербии в основное время в рамках квалификации к ЧЕ дошла до 8 встреч (5 побед, 3 ничьи).