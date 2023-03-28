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40 минут назад

Экс-игрок «Амкара» и «Динамо» Белоруков: я курил большую часть карьеры, алкоголь тоже был

Чемпионат.comиещё 1

Бывший футболист «Амкара», «Динамо» и «Анжи» Дмитрий Белоруков рассказал о вредных привычках, когда выступал на профессиональном уровне.

Белоруков: "Я курил большую часть карьеры, алкоголь тоже был"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все это так или иначе проходили. Я не исключение. Курил большую часть карьеры. Пусть и с промежутками. Алкоголь тоже был. Мешало ли? Самому оценивать трудно. Скорее мешало. Мой пример в этом плане не идеален. На него не надо ровняться. Мы старались это делать в правильное время и правильные дни. Может, не всегда получалось.

Вполне возможно, что не делая чего-то из этого списка, моя карьера сложилась иначе. Лучше или хуже – не знаю, – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрий Зимину.

Всего в чемпионате России Белоруков провёл 283 матча, в которых забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу.

Футбол,Дмитрий Белоруков,Динамо,
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