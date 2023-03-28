Хаверц не хочет переходить из «Челси» в «Баварию»

Немецкий нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц хочет покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

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По информации журналиста, футболист не рассматривает возможность перехода в мюнхенскую «Баварию», несмотря на свои хорошие взаимоотношения с новым главным тренером рекордмайстера Томасом Тухелем, с которым он работал и в «Челси».

23-летний Хаверц играет за «Челси» с 2020 года. Вместе с лондонской командой немецкий нападающий выигрывал Лигу чемпионов в 2021 году, побеждал в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира в сезоне-2021/2022.