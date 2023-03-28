Педриньо сыграл за «Сан-Паулу», несмотря на обвинения в насилии

Бразильский форвард «Сан-Паулу» Педро Габриэл (Педриньо) вышел на поле в товарищеском матче с «Коритибой», информирует Globo Esporte.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Футболист не играл с 3 марта, когда в его адрес поступили обвинения в домашнем насилии от бывшей девушки. Педриньо может принимать участие в тренировочном процессе команды, но от официальных матчей «Сан-Паулу» он временно отстранён.

Напомним, ранее бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Полиция приняла её заявление. После этого Педро Габриэл сообщил, что на время расследования не будет играть за «Сан-Паулу».