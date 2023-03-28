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1 час назад

Слуцкий: по игре с Ираном казалось, что Россия сдувается. Сейчас с таким соперником трудно

Чемпионат.com

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о главной проблеме национальной команды.

Слуцкий: "По игре с Ираном казалось, что Россия сдувается"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нельзя сравнивать сборные Ирана и Ирака, первый и второй матч. По уровню команд нельзя сравнивать. Мы играем внутри нашего чемпионата, с какой скоростью вы будете бежать, если у вас соревновательный момент? Уровень чемпионата предопределяет уровень ведения единоборств, скорости. У меня было очень чёткое впечатление, особенно по матчу с Ираном, что по дистанции как будто мы сдувались. Я говорю и про ведение единоборств, контроль зоны подбора, реакции на моменты.

Это глобальная проблема, которая на данный момент не зависит ни от игроков, ни от тренеров. Она зависит от уровня сопротивления, с которым наши футболисты сталкиваются еженедельно на футбольном поле. Помню матчи ЦСКА в Лиге чемпионов, первый был всегда катастрофой. Тебе нужно переключить тумблер на «Манчестер Сити», «Баварию» или «Рому», это всегда было сложно. Вторая или третья игра в турнире была всегда легче, аналогично и здесь.

Без хороших официальных матчей и еврокубков мы становимся хуже. Это объективная реальность. Против сборной Ирана, игравшей на ЧМ-2022, нам тяжело и трудно», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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