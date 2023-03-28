Экс-президент Аргентины попросил вратаря сборной "поцеловать его в ногу"

Маурисио Макри встретился с вратарем сборной Аргентины и «Астон Виллы» на церемонии вручения наград The Best.
«Это было полное совпадение, в этом театре было примерно три или четыре входа. Я разговаривал с Нассером Аль-Хелайфи, и первым пришел Эмилиано. Я поздоровался с ним, я не был с ним знаком, но попросил поцеловать его в ногу... Как не поцеловать его после удара, который он отбил?» – сказал Макри.
На том же мероприятии политик встретился с Лионелем Месси.
«Я не виделся с ним со времен чемпионата мира в России. Я увидел, что он расслаблен, счастлив, с его плеч свалился груз. Я сказал ему все, что думаю. Что его лидерство значит для будущего Аргентины», – добавил Макри.