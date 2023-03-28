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1 час назад

Экс-тренер «Зенита» Манчини может возглавить «ПСЖ» — СМИ

Матч ТВ

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии, может занять аналогичную должность в «ПСЖ», сообщает Il Messaggero.

Манчини может возглавить «ПСЖ»
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

По информации издания, итальянский специалист заинтересован в переезде во Францию.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «ПСЖ» недовольно работой Кристофа Гальтье на посту главного тренера.

«ПСЖ» с 66 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили «Баварии» в двухматчевом противостоянии (0:1, 0:2).

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