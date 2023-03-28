Манчини может возглавить «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини , ныне возглавляющий сборную Италии, может занять аналогичную должность в «ПСЖ», сообщает Il Messaggero.

По информации издания, итальянский специалист заинтересован в переезде во Францию.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «ПСЖ» недовольно работой Кристофа Гальтье на посту главного тренера.

«ПСЖ» с 66 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили «Баварии» в двухматчевом противостоянии (0:1, 0:2).