Стала известна причина конфликта Роналду с Рангником

Стало известно, почему нападающий Криштиану Роналду в бытность игроком «Манчестер Юнайтед» поругался с экс-наставником «красных дьяволов» Ральфом Рангником.

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По информации ESPN, в 2021-м году португалец обратился к немецкому наставнику с просьбой дать ему капитанскую повязку, отобрав ее у защитника Харри Магуайра.

Рангник отклонил просьбу пятикратного обладателя «Золотого мяча», из-за чего их отношения испортились. Отметим, что Магуайр остается капитаном «Манчестер Юнайтед» до сих пор.

Напомним, что Роналду пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2021 года. В ноябре 2022 года форвард покинул досрочно клуб после скандального интервью Пирсу Моргану.