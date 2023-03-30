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51 минуту назад

Стала известна причина конфликта Роналду с экс-тренером «МЮ» Рангником

Газета.Ruиещё 1

Стало известно, почему нападающий Криштиану Роналду в бытность игроком «Манчестер Юнайтед» поругался с экс-наставником «красных дьяволов» Ральфом Рангником.

Стала известна причина конфликта Роналду с Рангником
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации ESPN, в 2021-м году португалец обратился к немецкому наставнику с просьбой дать ему капитанскую повязку, отобрав ее у защитника Харри Магуайра.

Рангник отклонил просьбу пятикратного обладателя «Золотого мяча», из-за чего их отношения испортились. Отметим, что Магуайр остается капитаном «Манчестер Юнайтед» до сих пор.

Напомним, что Роналду пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2021 года. В ноябре 2022 года форвард покинул досрочно клуб после скандального интервью Пирсу Моргану.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» заинтересован в покупке полузащитника лондонского «Челси» Кая Хаверца.

Футбол,Ральф Рангник,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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