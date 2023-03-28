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58 минут назад

Белоруков рассказал о невыплаченном бывшими клубами огромном долге

Елена Прошина

Бывший защитник «Амкара» и «Анжи» Дмитрий Белоруков в интервью «Чемпионату» заявил, что клубы до сих пор не рассчитались с ним по долгам. По его словам, за деньги от ФК он мог бы купить «несколько квартир».

Белоруков рассказал о невыплаченном бывшими клубами огромном долге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За деньги, которые остались должны "Амкар" и "Анжи", можно купить несколько нормальных квартир в Петербурге точно», — сказал Белоруков.

Он отметил, что «небольшую» часть ему отдал УЕФА, по «Анжи» отправили документы, но теперь он «не знает, как сейчас». При этом Белоруков «не жалеет, что не заработал очень много».

«Доиграл до 35 на уровне РПЛ. Считаю, это хороший результат. Да, могло все сложиться иначе. Но я играл в хорошем коллективе, на меньших деньгах, но с лучшими эмоциями», — добавил он.

По словам Белорукова, он заработал себе денег до конца жизни, но только если «очень скромно» жить. Самой большой своей тратой футболист назвал строительство дома в Перми.

Напомним, что Белоруков закончил свою профессиональную карьеру в 2019 году. В составе пермского «Амкара» он провел 12 сезонов, за команду из Махачкалы он играл два года.

Футбол,Дмитрий Белоруков,УЕФА,
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