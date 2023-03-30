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1 час назад

В РФС допустили проведение матчей сборной России с бразильскими клубами

ТАССиещё 5

Сборная России по футболу может вернуться к идее проведения матчей против бразильских команд. Об этом журналистам в четверг сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В РФС допустили проведение матчей сборной с бразильскими клубами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вероятность участия в Кубке Америки невысокая в связи с тем, что большое количество футболистов этих сборных играют в Европе и на них оказывается давление, - сказал Дюков. - Теоретически это возможно, практически - маловероятно. Турне против бразильских клубов мы изучали, можем к этому вернуться".

14 февраля в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что в марте рассматривается вариант проведения матчей сборной России, в том числе с бразильскими клубами.

В марте сборная России в Тегеране сыграла вничью с иранцами (1:1), а также победила иракцев в Санкт-Петербурге (2:0).

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