В РФС допустили проведение матчей сборной с бразильскими клубами

Сборная России по футболу может вернуться к идее проведения матчей против бразильских команд. Об этом журналистам в четверг сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
"Вероятность участия в Кубке Америки невысокая в связи с тем, что большое количество футболистов этих сборных играют в Европе и на них оказывается давление, - сказал Дюков. - Теоретически это возможно, практически - маловероятно. Турне против бразильских клубов мы изучали, можем к этому вернуться".
14 февраля в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что в марте рассматривается вариант проведения матчей сборной России, в том числе с бразильскими клубами.
В марте сборная России в Тегеране сыграла вничью с иранцами (1:1), а также победила иракцев в Санкт-Петербурге (2:0).