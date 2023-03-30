В РФС допустили проведение матчей сборной с бразильскими клубами

"Вероятность участия в Кубке Америки невысокая в связи с тем, что большое количество футболистов этих сборных играют в Европе и на них оказывается давление, - сказал Дюков. - Теоретически это возможно, практически - маловероятно. Турне против бразильских клубов мы изучали, можем к этому вернуться".